不少人都期盼自己能被財神爺眷顧，成為發大財的天選之人，搜狐網命理專欄點名，生肖屬猴、牛、馬的人在9／17～9／29期間有財星鎮守，有機會收獲穩健的財富，發大財躋身富豪之列。

▍1.生肖猴

屬猴的人在9／17～9／29期間，運勢將會直線上升，接下來的日子會越來越順，煩惱全跑光，財神爺將全力給予支持，不僅可順利還清債務，先前虧損的股票、基金及投資損失，也會轉虧為盈，好運與財氣一起進家門，未來可過上富貴有福的好生活。

▍2.生肖牛

屬牛的人個性認真踏實，總是費盡心思打拚事業，從來不曾懈怠，但前陣子容易有不得志的感覺，遲遲無法實現自己的想法及目標，而在9／17～9／29期間，屬牛的人即將開運，在工作上會有較大的起色，順帶連財運也一起旺，這次轉運非常重要，可為今後的生活帶來巨大的變化，讓未來充滿希望。

▍3.生肖馬

屬馬的人天性善良開朗，具有人見人愛的特質，加上非常愛社交，擅長廣結善緣，時常給予他人幫助與方便，自然人脈很廣，整體運勢先苦後甘。在9／17～9／29期間，屬馬的人將能贏得財星財神爺的幫助，同時菩薩也會暗中保佑，讓他們的財運一路高漲，存款增加，身價水漲船高，事業方面也會一帆風順。