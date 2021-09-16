第六分局特舉辦「柚」平安活動，將分局長蔡元戎對於員警弟兄們的關懷與祝福，烙印在柚子上，並親自至派出所分送給員警們，祝福大家佳節平安。（警方提供）

第六分局特舉辦「柚」平安活動，將分局長蔡元戎對於員警弟兄們的關懷與祝福，烙印在柚子上，並親自至派出所分送給員警們，祝福大家佳節平安。（警方提供）

第六分局特舉辦「柚」平安活動，將分局長蔡元戎對於員警弟兄們的關懷與祝福，烙印在柚子上，並親自至派出所分送給員警們，祝福大家佳節平安。（警方提供）

第六分局特舉辦「柚」平安活動，將分局長蔡元戎對於員警弟兄們的關懷與祝福，烙印在柚子上，並親自至派出所分送給員警們，祝福大家佳節平安。（警方提供）

月圓人團圓的農曆中秋佳節到來！台中市政府警察局第六分局特別舉辦「柚」平安活動，將分局長蔡元戎對於員警弟兄們的關懷與祝福，烙印在柚子上，並親自至派出所分送給員警們，祝福大家佳節平安。蔡元戎表示，警察是一個大家庭，也是一個團隊，期勉大家發揮團隊精神，各司其職做好維護社會治安與交通的工作

警方指出，今年中秋節雖然因為疫情影響無法烤肉，少了一些過節的氣氛，但許許多多的遊子仍趁著難得的假期與家人團聚，在這連假之中，肩負維護治安、交通重擔的員警們，雖無法在「月圓人團圓」之際返家陪伴家人；但分局長蔡元戎為給員警同仁加油打氣，及增添過節氣氛，特別發揮巧思。

特訂製印有「『柚』平安，第六分局關心您」字樣的電烙棒，將平時苦口婆心叮嚀的出勤安全等「三安」宣導，化作佳節的祝福，烙印在警友辦事處贈送的600顆柚子上，並親自到派出所及交通分隊分送柚子，保佑員警們中秋節平安、工作順利。

員警們收到分局長親自烙印的柚子，無不驚喜萬分，覺得相當有趣，紛紛將柚子擺在值班臺、辦公桌上，希望工作順利；市政派出所員警更端著一大盤印有「柚」平安字樣的柚子，到惠來里土地公廟虔誠的敬拜，轄區治安及交通能夠平安順利。

蔡元戎強調，警察是一個大家庭，也是一個團隊，除感謝大家在節日堅守工作崗位，也祝福全體警察同仁中秋佳節愉快，期勉大家發揮團隊精神，各司其職，做好維護社會治安與交通的工作。