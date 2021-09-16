美國華爾街持續聚焦國會增稅計畫，油價攀升引領能源股走高，美股四大指數齊揚，S&P500創8月27日以來最大單日漲幅，台股今開低21.66點、報在17332.34點，其後在台積電(2330)的快速填息秀拉抬下，拉升指數翻紅，惟9:32期指瞬間翻紅急跌，日韓港股等也均遇到反壓，加權指數也翻黑，季線得而復失，期貨盤一度大跌近百點，台股再度陷入震盪，指數一度跌逾60點、最低觸17285點，中小型個股相對抗跌，台股目前持續在量縮格局，盤面沒有主流族群帶領。

電子權值指標股今跌多漲少，今有台積電(2330)除息2.75元，股價開低後旋即翻紅，開盤10分鐘即完成填息，盤中轉為震盪、小跌於平盤下方，為逐季配息以來第五度完成首日填息，聯電(2303)開高震盪，上漲逾1.5%，聯發科(2454)盤中小跌約0.5%，股王矽力-KY(6415)開高後壓回，盤中震盪於平盤附近，友達(2409)、群創(3481)跌幅也約1.5%、1%。

IC設計股今有掀起反彈，鈺創(5351)強漲逾7%，神盾(6462)漲幅約4%，創意(3443)、聯詠(3034)、智原(3035)等也強勢走揚。全球鬧晶片荒，美國總統拜登政府擬在下周四23日再次召開半導體峰會，屆時台廠相關受惠程度也可持續關注。

傳產股中，鋼鐵、航運等壓回，今資金轉向塑化族群，原油價格走揚，布蘭特原油創7月下旬以來的最高報價，帶動今塑化股逆勢走升，台塑(1301)、南亞(1303)上漲約1.5%，亞聚(1308)、台聚(1304)分別大漲8%、5%，聯成(1313)、台達化(1309)漲幅也約2%。類股指數上揚逾1.3%。

台股因中秋長假效應，市場觀望氣氛濃厚，成交量能下滑，分析師表示，本月底美國1.2兆美元的基建和3.5兆美元的預算法案，通過在即，美股多空消息分歧，走勢震盪，台股也在台指期結算及中秋連假，台股連三黑，跌破周線及季線，台股缺乏主流股，每日成交量不到3000億元，預期加權指數在月線與季線區間震盪，類股漲跌難測，操作難度增加。另外，蘋果看好5G換機潮將可帶動iPhone的銷售量成長，但市場反應平淡，需觀察9月17日後的預購量，看能否帶動蘋果供應鏈的旺季成長動能。