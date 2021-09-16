上銀(2049)8月營收持續站上今年最高，顯示需求未減，法人估計，第3季營收可望達到季增7％的預期。雖然8月日本工具機訂單不如預期，但全球景氣持續向上，目前工具機景氣仍於價量齊揚階段，第4季有望持續成長。上銀0.3元股票股利今天除權，除權參考價323元，開低走高，邁向填權。

上銀8月營收25.29億元，月增1％，年增39％，7、8月連續兩個月站上今年最高，主要歐美市場回穩，預期單季營收上看75億元以上。

8月日本工具機訂單1265.87億日圓，月減6％，年增86％，表現略低於預期，月減主因為東南亞疫情爆發與大陸景氣放緩。但法人認為，目前工具機訂單仍於中高位階水準，工具機廠在全球景氣持續向上，出貨仍於價量齊揚階段，預期第4季訂單成長率可達高峰。

上銀在上月法說會表示，第3季及第4季訂單能見度不減，加上自動化行業受惠半導體、電動車、5G基建，以及工廠生產設備升級和歐美市場受到疫情延宕的資本支出，預期上銀營收及獲利成長動能不變，到明年上半年依舊樂觀。

上銀2元現金股息8月12日除息當天已經完成填息，今天除權開低走高，緩步邁向填權。