趙男居家隔離外出被罰30萬元，女兒代為繳清。（彰化分署提供／吳敏菁彰化傳真）

趙男居家隔離外出被罰30萬元，女兒代為繳清。（彰化分署提供／吳敏菁彰化傳真）

趙男居家隔離外出被罰30萬元，女兒代為繳清。（彰化分署提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化63歲趙姓男子， 5月底與友人打麻將，其中一人6月1日確診，趙男因此被居家隔離， 6月2日上午8時卻違反規定，騎車去加油，又到員林市看牙醫，直到11時多才回家，擅離時間共3小時30分，被開罰30萬元，沒錢償還，煩惱不已，彰化分署15日收到女兒繳清匯款單，成了最感人的秋節禮物。

彰化分署表示，趙姓打麻將的牌友 6月1日確診，彰化縣衛生局依中央流行疫情指揮中心所訂定「具感染風險民眾追蹤管理機制」，要求他應於6月1日至2日進行居家隔離。趙男卻違反規定，彰化縣政府查獲後在6月間對他開罰30萬元，但因義務人逾期未繳納，因此於9月6日將案件移送彰化分署執行。

彰化分署主任執行官天賜，經調查趙男除了有兩筆合計500多坪土地外，並無其他財產；先依法查封登記他名下土地，9月9日聯絡他本人，詢問他繳納意願，他表示目經濟有困難，想要辦理分期繳納。

趙男的女兒知道這件事情後，為了免父親被執行這件事煩惱，瞞著父親在9月10日主動打電話給分署承辦書記官，表示她父親的身體不好，她會幫父親一次全部繳清全部罰鍰，並希望執行分署不要打擾他父親了。

胡天賜說，這件女兒主動代父親清償30萬元罰鍰案件，也是彰化分署辦理新冠案件至今，遇到最感人的清償情節。

彰化分署表示，截至目前辦理防疫執行案件共受理78件，移送總金額達523萬7347元，全部繳清20件計227萬3591元，其中被移送執行的特種行業徵起率更高達100％，分別是彰化秀妃養生館及南投東方紅各遭裁罰30萬元，以及彰化草地人KTV被罰6萬元。