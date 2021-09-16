（目前無薪假最新情況。圖／勞動部）

勞動部16日公布最新無薪假統計，這一期實施事業單位來到3638家，實施人數3萬7929人。與上星期公布的數據相比，這一星期增加181家，人數增加2166人，增加的數據主要還是分佈在內需行業。

勞動部表示，多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數未超過3個月。從行業別來看，實施家數最多的前三名行業依序為支援服務業（旅行社）1240家、批發及零售業693家、住宿及餐飲業674家。實施人數前三名依序為住宿及餐飲業1萬4117人、支援服務業（旅行社）9052人、批發及零售業4351人。

勞動部官員解釋，這一星期新增最明顯是增加產業還是或在內需行業為最多，住宿餐飲、批發零售業以及旅行社都是有微幅增加的趨勢，主要還是受到國內本土疫情的影響，一些零星的確診數，導致加嚴措施，例如新北市日前禁止餐飲業內用等，都有零星的確診數出現，還是會影響內需市場。