育兒生活不易，動物界同樣如此，印度東部奧里薩邦（Odisha）日前有一群少年正在草地上開心踢著足球，沒想到卻突然遭到一隻母熊亂入，不但劫走足球，還玩到忘我，將小熊冷落在一旁，到最後乾脆直接把球叼走，留下錯愕的人們。

綜合外媒報導，一名印度民眾日前在奧里薩邦拍下一對熊母子亂入玩球的有趣景象，當時有一群少年正在野外開心踢著足球，沒想到卻撞見母熊帶著小熊強勢介入踢球現場，嚇得眾人落荒而逃，等到拉開一定安全距離後，卻看見超反轉畫面。

影片中可見，熊母子不但沒有追上他們，反倒是開心的玩起球來，尤其是母熊興致特別高昂，先是不斷用腳逗球，還將球拋高，一旁的小熊則開心的繞來繞去，最後母熊乾脆將球叼走，小熊也屁顛的跟在後頭，一起消失在森林深處。現場眾人看見這幕既錯愕又傻眼，卻也不禁被母熊忘我玩球的舉動給逗得哈哈大笑。

畫面曝光後隨即在網路上瘋傳，印度森林部官員對此表示，熊母子的玩球舉動出自於本能，畢竟是第一次看見未知的東西，難免會想弄清楚這東西的性質是什麼。