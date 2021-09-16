恒大地產集團今（16）天上午公告稱，恒大地產目前所有存續的公司債券自9月16日開市起停牌1個交易日，於9月17日開市起復牌，復牌之日起上述債券交易方式發生調整。在香港上市的中國恆大今日盤中一度重挫超過8％，最低見到每股2.57港元，自今年高點以來已下跌85％，並創下近十年新低。

其中，15恒大03、19恒大01、19恒大02的交易方式將調整為僅採取報價、詢價和協定交易方式，並由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司提供逐筆金額結算。

同時，20恒大01、20恒大02、20恒大03、20恒大04、20恒大05和21恒大01的交易方式將調整為僅採取協定大宗交易方式，並維持原有淨價計價方式。

恒大集團14日在港交所公告，集團於2021年6月、7月及8月的物業合約銷售金額分別為716.3億元（人民幣，下同）、437.8億元以及380.8億元，呈下降趨勢。

9月通常是大陸房地產行業物業合約銷售高峰，然而由於對集團的持續負面新聞報導嚴重影響潛在購房者信心，公司預期9月銷售持續大幅下降，導致集團銷售回款持續惡化，進一步對現金流及流動性造成巨大壓力，而為緩解流動性問題採取的其他措施未取得預期效果。

大陸國家統計局新聞發言人付淩暉15日在國新辦新聞發佈會上對市場高度關注的恒大債務風險問題作出回應。付淩暉表示，一些大型房地產企業生產運營過程中出現了一些困難，對於整個行業發展的影響還需要觀察。

此外，中誠信國際發布公告稱，恒大地產及其控股股東中國恒大集團流動性緊張狀況正在持續惡化，同時不斷增多的負面資訊為其正常生產經營帶來較大的阻礙。中誠信國際決定將恒大地產集團有限公司主體信用等級由AA調降至A，將15恒大03、19恒大01等債項信用等級由AA調降至A，並將主體和上述債項信用等級繼續列入可能降級的觀察名單。