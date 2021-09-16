主張萊劑有害人體而遭食藥署告發的醫師蘇偉碩日前已收到傳票，三大在野黨立委今與學者共同出面聲援，痛批蔡政府面對美國大哥像是滿清末年，背棄當年一同捍衛食安的戰友，連吹哨也不行，質疑民主已崩潰。蘇偉碩說，「就請檢察官趕快起訴我，1218就讓全民用公投票審判萊豬是不是有毒！」

蔡政府去年宣布開放萊豬，醫師蘇偉碩多次公開強調萊劑對人體有害，遭衛福部食藥署依《食安法》46-1條「散播有關食品安全之謠言或不實訊息」告發，最重可處3年以下有期徒刑，高雄地檢署也於9月發出傳票，9月22日將赴地檢署說明。

蘇偉碩表示，他對萊劑的言論即便在美國本土也不會遭政府告發與刑法追訴，如今卻遭蔡政府以司法手段封口噤聲，難不成台灣是美國的次殖民地，否則怎會有如此荒謬的行為？尤其《食安法》46-1條與當年《刑法》一百條相同，可以因言論而獲罪，身為有尊嚴的公民，他不會進行任何抗辯更不會認罪，請檢察官趕快起訴，不只讓司法審判萊劑是否有毒，更讓民眾在1218透過公投審判萊劑是否有毒。

到場聲援的國民黨立委林為洲表示，民進黨在野反萊牛，執政後不反萊牛，連萊豬都一併進口，但萊劑不應放在食品是普世認知，蘇偉碩只是點出萊劑對人體有毒害就被起訴，面對政府的不義作法，他決定聲援蘇偉碩，1218就用人民直接的權力推翻違反國人意願的政策。

時代力量立委陳椒華表示，去年政府宣布進口萊豬後，時代力量就表達反對，因為開放過程僅僅預告7天，卻沒有完整的健康風險評估，也拿不出科學認證的流行病學資料，只憑藉一份9萬9千9999元的評估報告就要草率闖關。而蘇偉碩秉持守護國人健康的心，強調萊豬危險性，這是公益性的表達，衛福部長陳時中控告蘇偉碩真的非常不應該，呼籲盡快撤銷，還給國人公開透明的政策過程。

東華大學教授施正鋒表示，美國與歐盟為萊豬、萊牛吵很久，美國說除非證明有毒，不然就是沒毒；歐盟說除非能證明沒風險，不然就不能進口。結果，美國最後提供的數據就是只有10幾個人的人體實驗，費用還是由萊劑公司出錢，「美國學者墮落是一回事，我們的政府面對美國大哥，怎麼會墮落到像滿清末年？」

施正鋒說，李登輝開啟民主化，阿扁鞏固民主，現在卻連吹哨子也不行，難道民主崩潰了嗎？難道只要靠老共給的芒果乾就能這樣下手？這是我很難接受的。

前台南縣長蘇煥智說，民進黨在民主運動歷程一向反對萊劑，蘇偉碩更是一路扮演顧問角色，如今蔡英文、蘇貞昌違背承諾，沒有道歉就算了，還反過來法辦蘇偉碩，這是連馬英九執政都不曾發生的事。他說，《食安法》46-1條明顯箝制言論自由，他主張必須廢除，否則將讓關心食安的人特別容易被打壓。

藻礁公投領銜人潘忠政表示，當年318學運就是因為過程不民主，一向標榜民主進步的黨在撿起學生運動的果實而取得政權後，對萊豬議題卻比國民黨更狠、更威權，連1秒都不給，直接用行政命令執行。

潘忠政說，蘇偉碩是民進黨的老戰友，他只是提醒政府要懸崖勒馬，這是標準一致、始終如一；反觀民進黨卻是雙標提告，壓制人民的良心，製造寒蟬效應以鞏固政權，非常可恥，讓人痛心。

蘇偉碩的太太王文心也陪同向蔡政府喊話，她是3個孩子的母親，身為父母，都認為孩子值得過更好的生活、吃更優質的食品，怎麼民進黨上台後，所謂講究在地、無汙染的標準都變得不屑一顧，「政府官員不過4年、8年，你們的決策卻是影響10多年以上，如果現在不站出來，孩子難道不會怨嘆我們沒有捍衛他們的健康嗎？這是身為母親的我無法接受的。」