行政院院會今天審查通過《海空戰力提升計畫採購特別條例》草案 ，將核轉立法院審議。根據草案內容，計畫採購之項目包含岸置反艦飛彈系統、野戰防空系統、陸基防空系統、無人攻擊載具系統、萬劍飛彈系統、雄昇飛彈系統、海軍高效能艦艇、海巡潛艇加裝戰時武器系統等八大系統，經費上限為新台幣2400億元，以特別預算方式編列 。

草案說明指出，面對中共解放軍挾龐大國防經費，軍力已快速崛起，且每年仍持續以超過上百架戰機進行量產，並在近五年內已列裝90餘艘各型艦艇，加上中共領導階層日趨獨裁、宣示2027年達成「建軍百年」目標及其民族主義高漲等因素，恐加速對台動用武力。然而，建軍備戰工作，無法預期戰爭何時發生，為阻止其發生，且面對極可能短時間內升高衝突危機，有必要針對中共解放軍之建軍與擴軍，在短時間內建構相對性之不對稱戰力，以有效嚇阻戰端發生。

草案說明進一步指出，近年中共不斷擴大軍事活動及採取灰色地帶行動，企圖消耗我空軍戰力，亟須籌獲具備「大量、機動、遠距、 精準、相對價廉與效高」之不對稱戰力因應，以發展成熟之國造各式精準飛彈，納入快速量產，期以追監及攔截併用模式，有效提升空防能力及減少戰機損耗。

此外，考量我海軍主戰艦艇均已老舊，惟新一代主戰艦獲得期程冗長，規劃以發展成熟之海上輕快兵力「高效能艦艇」提前量產方式，能快速形成制海不對稱戰力，並依海洋委員會海巡署戰時納入國軍防衛作戰體系平戰轉換作業規範，於戰時可由海軍換裝執行戰備任務，即時納入戰鬥序列，規劃配合海巡艦艇籌獲期程，加裝飛彈發射架及指管裝備等戰時武器系統，提升平戰轉換能力，於戰時有效協助海軍執行聯合作戰任務。