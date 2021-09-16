國民黨立委馬文君臉書發文附圖。（圖／取自馬文君臉書）

國防部日前編列明年預算高達新台幣4717億元，創下歷年新高。國民黨立委馬文君表示，金額這麼高的其一原因是，美國強迫台灣須一次買足百套魚叉飛彈共886億元。馬質疑，該魚叉飛彈與台灣自行研製的「雄二飛彈」性能、功能有重疊，台灣雄二飛彈射程甚至比美國魚叉遠，「國防自主」喊了5年，怎最後又變成撒大錢買「美國爸爸」的飛彈？對此，馬直言：「強迫買單我反對。」

馬文君15日在臉書發表《國防預算真好編》一文，內文指出，國防部日前編列明年預算高達新台幣4717億元，創下歷年新高，其中一部分原因是，美國強迫台灣必須一次買足百套魚叉飛彈，886億元強迫立法院照單全收。

馬文君認為，如果軍購可補足台灣的防衛力量，那無話可說，但這次買的魚叉海岸防衛飛彈系統卻和台灣自行研發製造的「雄二飛彈」機動發射型，性能與功能上都有重疊，甚至台灣的雄二飛彈射程還比美國的魚叉遠。

對此，馬文君質疑：「『國防自主』喊了5年，怎麼最後變成撒大錢又買了美國爸爸的飛彈？」馬進一步質疑，當政府自掏腰包大手筆去解決別人問題的時候，可看過自己家裡的狀況嗎？以她的選區南投縣為例，當地孩子好不容易爭取到冷氣，但龐大的電費還要自籌令她深感無奈與諷刺；龐大的軍購費用是為了解決別人的窘境，而我們的孩子只能看著冷氣空有軀殼卻沒有實際改善成為舒適的學習環境，實在遺憾。

不僅如此，馬文君更坦言：「提高兩岸對立程度，永遠無法平衡的軍備競爭，幾百億這樣的揮霍，債留子孫，真的好嗎？」呼籲政府必須正視，軍購究竟是保衛國家還是強迫買單？