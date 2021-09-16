本週網球有兩場位於歐洲的女子巡迴賽事，分別是WTA盧森堡公開賽以及WTA波爾托羅公開賽，兩個賽事同屬WTA250等級，拿到冠軍的選手可以獲取年度積分280分，賽事開打的地點均與台北相距6個小時的時差，因此台灣時間下午5點左右開始即有比賽進行到半夜，喜歡網球的朋友們千萬不要錯過了。

WTA盧森堡公開賽的第一種子是目前WTA世界排名第12的瑞士好手班西克(Belinda Bencic)，班西克雖然今年尚未拿到冠軍頭銜，但她在年初的WTA阿德雷得巡迴賽、6月的WTA柏林巡迴賽以及東京奧運都打入冠軍戰，三項賽事均距離冠軍獎盃僅一步之遙，至於剛結束的美網班西克也是一路闖進八強，可惜不敵氣勢萬鈞的英國超級新星拉杜卡努(Emma Raducanu)，班西克今年整體來說狀態調整的不錯，要拿到WTA250等級賽事的冠軍難度並不太高，若是WTA盧森堡公開賽在決賽碰頭第二種子梅爾藤斯(Elise Mertens)，估計班西克很有機會一洗澳網32強輸球之恥。

WTA波爾托羅公開賽最需要注意的選手是非種子球員柯紐赫(Ana Konjuh)，出生於克羅埃西亞的她今年23歲目前WTA排名82名，令人意想不到的是年紀輕輕的她其實在4年前曾經名列WTA前20名！原本被認為是網壇超級新星的柯紐赫在2017年9月因傷動了手肘手術，之後成績每況愈下，2019年甚至一度掉到1000名以外。今年柯紐赫似乎逐漸擺脫傷勢陰影找到以往風采，先在WTA邁阿密公開賽打入八強，接著WTA貝爾格勒公開賽闖進決賽、WTA矽谷巡迴賽殺到四強，柯紐赫本週二在首輪擊敗WTA波爾托羅公開賽的第8種子維基克(Donna Vekić)，看好柯紐赫一路以下克上重返17歲世界排名前20的榮耀。