先前長榮機師染疫，傳染給就讀桃園北科附工的兒子，造成全校師生進行PCR採檢並停課14天。桃園市長鄭文燦表示，北科附工在集中檢疫所的同班同學及家人，三採皆為陰性，今天清消、明天將復課。
北科附工16日進行清消，是否代表長榮機師染疫案告一個段落？鄭文燦說，北科附工在集中檢疫所的同班同學及家人，經過三採都是陰性，且北科附工已經停課14天，2656位師生經過採檢後也都呈陰性，決定今天清消、明天復課，「明天早上8點我會到北科附工門口迎接同學們回來！」。
先前長榮機師染疫，傳染給就讀桃園北科附工的兒子，造成全校師生進行PCR採檢並停課14天。桃園市長鄭文燦表示，北科附工在集中檢疫所的同班同學及家人，三採皆為陰性，今天清消、明天將復課。
北科附工16日進行清消，是否代表長榮機師染疫案告一個段落？鄭文燦說，北科附工在集中檢疫所的同班同學及家人，經過三採都是陰性，且北科附工已經停課14天，2656位師生經過採檢後也都呈陰性，決定今天清消、明天復課，「明天早上8點我會到北科附工門口迎接同學們回來！」。
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