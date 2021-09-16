台南市長黃偉哲（左三）在農業局宣傳會上透露首棟五倍券贈獎房屋已經確定。（程炳璋攝）

台南市去年推出3倍券抽房屋引爆回響，今年尋求贊助，首棟房子終於確定，座落在永康市中心的20層景觀大樓內，擁有3房空間，價值700多萬，台南市長黃偉哲透露將在17日公布詳細資訊，強調是現有的實際房屋，絕不是預售屋的「空中閣樓」。

振興五倍券發放在即，黃偉哲在農遊5軸線宣傳會上表示，五倍券與農遊券抽獎將結合抽獎，去年台南抽出兩棟兩房的房子，今年首棟房子加碼為3房，確定座落在永康市的蛋黃區，在20層景觀大樓內的1戶，價值700多萬。

台南市原本尋求安南區九份子房子作為振興券贈房大獎，還在洽談合作，尚未確定，永康區這戶率先定案，黃偉哲強調不是預售屋的「空中閣樓」，是實際的房子，還可帶看。

台南市振興五倍券推出抽房大獎，首棟房屋終於塵埃落定，台南市17日將正式公布房屋資訊。

台南市依山傍海，海線、山線社區各擁豐富農村觀光特色，後壁菁寮老街近日因俗女養成記2開播，再度成為熱門景點。台南市農業局串聯26個社區，分成5條軸線，拍攝網紅影片，製作「農遊5軸線，台南GO遊趣」祕笈，16日發表更完整清楚的特色社區觀光旅遊。

海線的七股區的三股社區有一日蚵農體驗、十份社區推食魚教育，提供民眾穿著青蛙裝捕魚、摸文蛤，現場料理。山線的楠西區密枝社區可體驗水果入菜風味餐、桃花心木林步道與手搖冰淇淋，玉井區愛文山社區不只可採果，還能手作窯烤披薩。進入秋季，官田社子社區菱角收成，可前往吃菱角餐，冬季的六甲區林鳳社區還可欣賞落羽松。

台南市農業局根據農村社區產業風光推出「農遊5軸線」，未來將搭配農遊券。黃偉哲表示，台南市某個農會去年曾經農遊券單日100萬銷售額，今年在振興五倍券加持下，應可再創單日農遊券銷售高峰。