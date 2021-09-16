振興五倍券即將於下周三開放數位綁定，悠遊卡公司也趁機推出好康方案，民眾只要在22日上午9時，選擇用五倍券綁定悠遊付，前1萬名可獲得「五夠大包」的5000元現金券，綁定悠遊卡則最高可享3300元回饋。此外，綁定台北市敬老卡，還可用市價1折加購血氧機、血壓機或電動牙刷。

向來提倡無現金支付的台北市長柯文哲，今日也偕同悠遊卡公司舉行記者會，向台北市民推廣綁定悠遊付、悠遊卡及敬老卡的3項五倍券綁定方案。

悠遊卡公司總經理邱昱凱指出，只要在22日上午9點，先下載悠遊付APP進行綁定，或持悠遊卡於悠遊卡官網登記，成功後就會在10月8日起累計消費，消費後7天就會周周做回饋。前1萬民綁定悠遊付的民眾，將享有「五夠大包」振興大禮包，也就是價值5000元的現金折價券。

邱昱凱說，振興大禮包共有4通路可使用，網購可享單筆消費滿1萬元回饋1000元的好康，百貨3C為單筆消費滿5000元即享500元回饋，藥局美妝為單筆消費滿1000享200元回饋，超商超市則是單筆消費200元可享100元回饋金。

邱表示，若小資族和通勤族將五倍券綁定悠遊卡，前1萬名可享300元回饋，接下來的2萬名為200元回饋，最後的1萬名則是100元，共計4萬人可獲得超值回饋禮。此外，以悠遊卡綁定五倍券且新註冊悠遊付帳戶，還享有特別加贈3000元的振興大禮包，限量2萬份。

悠遊卡公司指出，本次方案主打「不用抽獎、人人都有」，消費滿額即享10％至50％不等的回饋，不僅交通支出可累計消費金額，民眾也無須受到紙本券的面額限制，銅板消費也能累積，對最須振興的小店家最有幫助，且回饋金額沒有使用期限，相較紙本券消費更彈性。