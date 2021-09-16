五倍券即將上路，飯店業全力搶攻，長榮酒店宣布12月30日前，全台六家長榮酒店聯合推出紙本振興五倍券「滿千送百」優惠方案，消費者預訂官網指定住房專案，並以紙本五倍券支付房費，立即享有房價折抵優惠，最高享有「0元現金入住」，與消費者一起享受久違的生活小確幸。

長榮桂冠酒店（基隆／台北／台中）、長榮文苑酒店（嘉義）及台糖長榮酒店（台南）共同推出1000元紙本五倍券可折抵1200元房價優惠，累計折抵，最高可持5000元五倍券折抵6000元房價。例如：長榮桂冠酒店（基隆）和平島住房專案，只要5000元五倍券加銅板價99元，即可入住4人的海景家庭房，加贈早餐及和平島公園入園票，讓消費者輕鬆暢遊北台灣山海美景。

另外，坐擁美人湯浴的長榮鳳凰酒店（礁溪）將五倍券價值放大1.3倍，預訂官網純住房專案，即可適用於紙本五倍券滿千元折抵1300元房價優惠，累計折抵後，專案價6500元的雙人住宿只需支付5000元紙本五倍券，等同享有0元現金入住優惠。

餐飲方面，持五倍券至長榮桂冠酒店（台中）或台糖長榮酒店（台南），享用多國百匯自助餐或經典中式佳餚，餐飲消費滿千元分別贈送價值3000元及3850元之餐飲抵用券，瞬間讓消費者餐價回本。如果想立即擁有餐價折扣，還可以選擇長榮桂冠酒店（基隆）、長榮文苑酒店（嘉義）或長榮鳳凰酒店（礁溪），現場使用五倍券折抵餐飲消費，折扣後餐價最低下殺7折起。