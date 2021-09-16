大陸工信部副部長辛國斌今（16）天表示，目前中國新能源車成本依然偏高。另外，電動車關鍵部件動力電池面臨鋰鈷鎳等礦產資源保障和價格上漲壓力，工信部將與相關部門一起加快統籌，提高保障能力。

同時，工信部網站發布關於加強車聯網網路安全和數據安全工作的通知。通知要求，各相關企業要採取管理和技術措施，按照車聯網網路安全和數據安全相關標準要求，加強汽車、網路、平台、數據等安全保護，監測、防範、及時處置網路安全風險和威脅，確保數據處於有效保護和合法利用狀態，保障車聯網安全穩定運行。

此外，工信部總工程師韓夏16日在2021年6G研討會—6G願景展望中表示，面向2030年商用的6G仍處於願景需求研究及概念形成階段，6G技術方向及方案仍在探索中。

韓夏指出，從發展趨勢看，未來6G將極大拓展移動通信網路能力與服務邊界，持續深化物聯網應用範圍和領域，有效服務智慧化生產與生活，助力構建「萬物智聯、數字孿生」的美好社會。