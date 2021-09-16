今年1月起，香港特區政府要求全體現職公務員宣誓或簽署聲明擁護《香港基本法》及效忠香港特區。截至8月底，共有129名公務員不理會或拒絕簽署聲明。香港公務員事務局指出，其中絕大部分人已經離開政府，餘下數宗個案預計會於短期內陸續終止聘用。

大陸澎湃新聞引述香港電台報導，香港特區公務員事務局的數字顯示，截至今年8月底，共有129名公務員不理會或拒簽和交回擁護《基本法》及效忠特區的聲明，包括16名紀律部隊職系人員。有149全職非公務員及約380名兼職非公務員的政府雇員，不理會或拒簽和交回聲明。

香港公務員事務局向立法會提交文件稱，這129名公務員中，絕大部分人已經離開政府，方式包括終止聘用、著令退休、自行辭職或本身違反紀律被革職等，餘下數宗個案預計會於短期內陸續終止聘用。

至於149名全職非公務員當中，約半數雇員因辭職或合約屆滿已經離任，餘下約70多人，已被所屬部門按照雇傭合約的相關條款終止聘用；而約380名兼職非公務員，已經悉數離開政府。

此前，公務員事務局局長聶德權曾表示，大部分同事已簽署聲明，清楚和接受有關責任，「如果有他們不能接受的，他們離開政府，對公務員團隊來說不是一件壞事」。