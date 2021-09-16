絕對武力CS:GO本週四晚間BLAST頂級賽秋季總決賽（BLAST Premier Fall）正式開打，來自世界各地的頂尖戰隊，包括：NaVi戰隊、G2電競、FaZe戰隊、A星AST、睡衣忍者NiP、VIT戰隊、OG戰隊、BIG戰隊、TL戰隊、COL戰隊、邪惡天才以及MIBR戰隊等12支隊伍，他們被分為A、B、C三組，並以BO3（3局2勝）雙敗淘汰的方式進行比賽。

由於A、B兩組的賽事較早開打，以下先提供兩組開幕賽的分析：

9/16（四）22:30 邪惡天才@A星AST

A組開幕賽由來自丹麥的A星，對上來自北美的邪惡天才（EG）。近況方面，兩隊近期的成績都不太理想，前陣子剛結束的ESL職業聯賽（ESL Pro League），恰好兩隊都是參賽隊伍，也同樣止步於小組賽階段，在小組賽中，A星僅拿下2勝3敗的戰績、EG更是以5戰全敗的戰績在小組中墊底。地圖方面，BLAST本次賽事採用的地圖池有Dust2、Mirage、Inferno、Nuke、Overpass、Vertigo、Ancient，觀察兩隊最近3個月的比賽，A星在Overpass（勝率67%）和Dust2（勝率60%）兩張地圖上有較佳的表現，且至少能選到其中1張作為比賽地圖，至於其他5張地圖，A星的表現一般，不過在Inferno及Nuke都有50%的勝率，相較於他們的對手，EG在7張地圖中表現稍好的僅有Mirage與Inferno（但勝率只有33%），而在Dust2和Nuke這2張地圖更是1勝未得，沒有優勢地圖能一拼。本場比賽，雖然兩隊近況都不算好，但相對而言A星的優勢較大，看好能贏得比賽。

推薦投注：

大小：小2.5（局）

正確比數 0：2（A星AST 勝）

9/20（一）22:30 MIBR戰隊@G2電競

B組開幕賽由來自歐洲的G2，對上來自巴西的MIBR戰隊。近況方面，G2近期的表現相當不理想，與A星、EG同樣是ESL職業聯賽的參賽隊伍，G2在小組賽中以5戰全敗的戰績墊底，止步於小組賽階段。另一方面，前陣子在巴西菁英聯賽（CBCS Elite League）取得不錯成績的MIBR，選手近期是多災多難，本次BLAST秋季總決賽不僅要在缺少主力選手boltz（確診為新冠肺炎）的情況下參賽，另一名主力chelo遭遇車禍受傷，雖然目前恢復的情況應能趕上開幕賽，但能發揮多少實力？還是未知數。地圖方面，對MIBR來說Inferno是必須禁用（ban）的地圖（因為G2勝率高達80%）；另一方面，對G2來說，他們很可能會禁用自己不擅長的Overpass或是勝率低的Mirage，至於剩下的5張地圖，雙方的勝率雖然互有高低但差距不大。本次比賽，MIBR要在陣容不齊全的情況下對抗G2，贏面不大，但G2近況不佳，MIBR有機會拿下1局，追求高賠率的朋友，可以考慮買「大」。

推薦投注：

大小：大2.5（局）

不讓分：G2電競 勝