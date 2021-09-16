高雄市1名77歲林姓老翁在臉書認識1名菲律賓女子，因對方噓寒問暖讓老翁心花怒放，以為有了第二春；菲女以「來台旅遊順便見面」為由，佯稱公司老闆堅稱得花錢請假，老翁信以為真，14日至銀行匯款3萬元，所幸被行員和警方及時阻止，雖戳破老翁美夢，卻保住他的錢。

警方指出，77歲的林姓老翁14日下午3時許，至中正路上的金融機構欲匯款1100美金折合台幣約3萬元，因行員詢問匯款理由，老翁支吾其詞，行員直覺有異報警；新興分局中山路派出所巡邏警員鍾耿仲、劉宇哲趕赴現場了解。

警方趕抵銀行後，詢問林姓老翁匯款原因，老翁指出，日前在臉書認識1名在菲律賓工作的女子，因認為對方很有誠意，聊天甚歡，後來對方聲稱想來台旅遊，順便和他見面，但因公司老闆說得花錢請假，她手邊錢不夠，於是請他匯款相助。

警方研判老翁遇到詐騙集團，先問老翁「是否有親自見過本人？」老翁搖搖頭，警方勸阻老翁對方所說是詐騙伎倆，對方不可能一下人在美國又在菲律賓，警方並當場舉詐騙新聞案例解說，警方一語驚醒老翁美夢，讓他打消匯款念頭。