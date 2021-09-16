台中市國道4號16日發生大型吊臂車疑與小客車相撞，掉落平面道路。（台中市消防局提供／陳淑娥台中傳真）

大型吊臂車從國道高架墜落平面，畫面驚悚。（陳淑娥翻攝）

與吊臂車發生碰撞的轎車車尾全爛。（陳淑娥翻攝）

台中市國道4號16日發生大型吊臂車疑與小客車相撞，掉落平面道路。（台中市消防局提供／陳淑娥台中傳真）

今天（16日）上午10時許，國4轉接國1（台中/后里）閘道前，發生一起嚴重車禍事故，一輛大型吊臂車疑似與轎車發生碰撞，整台車從國4高架道路翻落到平面道路，駕駛受困車中，所幸意識清楚，警消將他救出後緊急送醫。

據了解，這起車禍發生在10時14分左右，大型吊臂車從高架橋翻落平面道路，整輛車側倒路面，警消獲報後，緊急出動前往搶救，初步檢傷，50歲的吊臂車駕駛有左腳、右手骨折、右眼撞傷等傷勢，所幸意識清楚，立即送往醫院治療。

台中市消防局獲報指出，大卡車疑於國道發生車禍，掉落橋下、駕駛受困車內、意識清楚，請求加派西屯分隊前往支援，派遣豐原、后里、西屯分隊及第一大隊，出動消防車6輛、救護車2輛、消防人員24人，由小隊長施博寰帶隊前往搶救。

大型吊臂車疑與小客車在國道4號轉1號匝道相撞，小客車被撞得成廢鐵，大型吊臂車衝破護欄墜落下方平面道路神洲路，整台車摔得面目全非，場面怵目驚心，所幸下方無人車經過。

消防人員順利協助駕駛脫困，年約50歲駕駛右眼熊貓眼、手腳骨折、意識清楚，緊急送台中慈濟醫院救治，國道警方目前調查肇事原因中。