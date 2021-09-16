韓國SK Innovation於16日表示，經高達8成股東同意後，決定將旗下電池事業部門擴大經營，並分拆為一家全新公司。

SK Innovation目前是美國福特汽車、以及韓國現代汽車等主要電池供應商。為應付研發與生產車用電池龐大資金需求，市場預測這家新成立的SK電池公司，日後有可能會掛牌上市。

據悉，這個新公司叫SK Battery，將於10月1日問世，且屬SK Innovation百分之百持有。SK Innovation表示，SK Battery新獨立出去後不是孤立無援，自己將全力提供資源，相互策略聯盟以便吸引更多優質投資人。

目前，SK Innovation的電池產能超過1 TWh，大概可為1400萬輛電動車提供電力。

不過，SK Innovation還有場硬戰要打，就是如何說服持有8.05%股權的韓國國民年金公團（National Pension Service, NPS）。因擔心股東權益受損，這個主管韓國龐大退休金的操盤單位，同時也是SK Innovation第2大股東，在14日時已投下反對分拆一票。

16日盤中，SK Innovation股價開高走低，跌幅一度超過3%。同時，韓國股市也跌0.6%。