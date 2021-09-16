美國、英國和澳洲周三宣布將共同建立印太地區的安全夥伴關係，以因應中國在該地區持續升高的影響力，而這項合作關係包括協助澳洲開發核動力潛艦。

根據美國總統拜登、英國首相強生和澳洲總理莫里森宣布的夥伴關係，美國和英國將提供澳洲打造核動力潛艦的技術和能力。

在這場線上發布會，三國領袖都強調澳洲不會因此建造核子武器，而是利用此類具核推進系統的潛艦來防範未來的威脅。

拜登表示，我們都認同確保印太地區長期和平與穩定的必要性。我們必須有能力處理該地區當前的戰略環境，以及其可能的演變，因為我們每個國家乃至整個世界的未來，都將取決於一個自由開放的印太地區。

莫里森表示，將與美國和英國密切合作，在南澳州首府阿德雷市（Adelaide）打造核動力潛艦。他並強調澳洲也將繼續履行所有的「禁擴核武」（nuclear non-proliferation）義務。

英國首相強生則表示，澳洲取得這項技術是一個重大的決定，這將讓世界更安全。

華盛頓與其盟友正設法抗衡中國日益增強的力量和影響力，尤其是對於中國的軍力擴張、對台灣的施壓，以及具爭議性的南海部署。

這三位領導人並未提到中國，拜登政府高層表示，此舉並非針對北京。不過，中國駐華盛頓大使館對這個三方宣言表示，各國不應建立針對或損害第三方利益的排他性集團，尤其應擺脫冷戰思維和意識形態的偏見。

此外，莫里森政府發言人表示，在達成這個三國合作協議後，澳洲將終止在2016年與法國造船公司Naval Group達成的400億美元潛艦交易。根據這項交易協議，Naval原本將為澳洲打造12艘柴油潛艦，以取代已經服役20多年的Collins潛艇。