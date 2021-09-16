大台北區都更案量倒退嚕，危老重建因容積獎勵明確、程序簡便等諸多優勢，成為民間老屋重建的新寵，推案量加速放大，未來都更的版圖愈來愈小恐是勢之所趨。據住展雜誌統計，大台北地區今年截至9月15日止，都更推案量約852億元，反觀危老推案量卻已至854億元，不僅已超越去年全年推案量，更與都更呈現「黃金交叉」。

住展雜誌研發長何世昌表示，雖然危老重建需要100％所有權人同意，但因容積獎勵明確、程序簡便等諸多優勢，已成為民間老屋重建的新寵，並且出現排擠效應，未來都更推案量能恐會遭危老逐漸侵蝕。

何世昌分析，危老因容積獎勵明確、程序簡便快速、無最小基地面積限制，且整合鄰地又能獲得容積獎勵等諸多優惠條件，吸引民間大舉投入，所以推案量逐年成長。由於危老重建效率極快，甚至出現部份已整合完成的都更案「棄都更轉危老」，都更推案量能明顯遭受危老排擠，二者的天秤逐漸往危老傾斜。

今年台北市12個行政區中，每一個行政區都有危老案開賣。都更重建條例推行了二十幾年時間，才在2020年達到台北市「每區有新案」的成就，但危老卻只花了5年就解鎖這項成就。不僅如此，今年台北市所有行政區中，竟有高達9個行政區危老建案數高於都更建案數。

新北市危老雖然相對較少，但建案數量也是年年增長。甚至，今年林口新市鎮更已推出首宗危老案「璞園．學」，不僅可能是全台新市鎮第一件危老案，也代表了林口新市鎮開發至今已超過30個年頭。