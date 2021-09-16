北市南門市場16日舉辦活動，發送3150份「南門市場愛心呷飽券」給受疫情影響的民眾，北市副市長黃珊珊（中）、北市南門市場自治會長王銓國出席（左）。（張穎齊攝）

北市南門市場16日舉辦活動，發送3150份「南門市場愛心呷飽券」給受疫情影響的民眾，貴賓民代雲集。（張穎齊攝）

北市南門市場16日舉辦活動，美少女主持人小安（黃以安）表現亮眼，賣力主持。（張穎齊攝）

北市南門市場深耕在地已久，今年度因疫情影響營運，但仍不減攤商做愛心意願，近日與區公所、萬華兒童服務中心及朝陽社會關懷協會合作，無償發送3150份「南門市場愛心呷飽券」給受疫情影響的民眾，即日起至10月31日止，民眾憑券可至南門市場2樓美食廣場進行愛心餐點兌換。

疫情影響民眾工作及生活，南門市場攤商合作推出「南門市場愛心飽券」，並委由政府單位及社福單位協助發送，提供需要的民眾，憑券即可進行餐點免費兌換，市場愛心供應店家多達11 家，其中不乏經典料理及傳統小吃，如XO醬炒飯、傳統油飯、排骨飯便當、牛肉刀削麵及傳統甜品等，品嚐南門市場的道

地美味。

原本要發送2700份呷飽券，結果北市南門市場自治會長王銓國與副會長當場加碼，再送200份呷飽券，另有善心人士及民間企業加碼250份。王銓國表示，南門市場非常積極響應活動，更有非餐飲類的攤商主動要額外捐款做心，疫情讓大家更懂得感恩惜福，讓更多弱勢族群都能溫飽。

市場處表示，券數最原始只規畫2000份，後來才增加到2700份，現在又加碼至3150份，票券將委由大安區公所、中正區公所、萬華兒童服務中心及朝陽社會關懷協會進行發送，將南門市場的溫暖愛心送到需要的民眾手上。

北市副市長黃珊珊、立委林奕華、北市議員郭昭巖、徐立信、吳志剛、周威佑等人均到場，黃珊珊表示，謝謝南門市場在疫情這麼嚴峻下，好不容易生意好些，又跳出來發揮愛心，與這麼多愛心人士捐出呷飽券，讓民眾可至市場2樓吃到飽。

市場處說，「南門市場愛心呷飽券」使用期限至10月31日止，餐點每日限量供應，歡迎有領取到呷飽券的民眾，可於營業時間前往南門中繼市場2樓美食廣場享用。