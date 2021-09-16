《推薦賽事 : 9/18(六)，13:00 軟體銀行鷹@樂天金鷹(系列賽首戰)》本季將尋求五連霸的軟體銀行鷹，上週輸掉對日本火腿的系列賽後，戰績已跌落至洋聯第四，衛冕之路困難重重。而季前被認為有機會威脅軟銀霸業的樂天金鷹近況同樣低迷，上週慘遭羅德海洋橫掃後，9月戰績是慘淡的3勝6敗。本週末兩隊將進行雙方今年的第7次系列賽，系列賽首戰樂天預計將由「神之子」田中將大坐鎮，進攻每下愈況的軟銀估計很難突破田中將大的封鎖。

本季軟銀的打擊戰力呈現雪崩式崩盤，先發打線中只有柳田悠岐的攻擊指數超過8成，古巴飛彈葛拉西亞(Yurisbel Gracial)自從5月受傷後至今都無法上場。而花大錢簽來的重砲巴倫汀(Wladimir Balentien)狀態低迷，泰半時間都在二軍度過。此外，軟銀陣中新生代球員接班不如預期，松田宣浩等老將表現也日漸下滑，使得軟銀本季攻擊狀態不盡理想，團隊進攻指數僅有0.698，在洋聯排名倒數第二。

樂天上季以4.64的場均得分勇冠洋聯，但本季卻大幅下滑至3.81。過去三季都打出30轟以上的淺村榮斗本季砲管生鏽，只打出11發全壘打，得點圈打擊率也僅有0.264，顯然沒有稱職扮演好中心打者的角色。而樂天本季團隊得點圈打擊率0.237洋聯倒數第二，也較去年的0.261退步不少，加上洋砲卡斯提歐(Rusney Castillo)因傷只打了23場賽事，無法替球隊挹注長打火力，讓樂天本季的得分效率大不如前。

此戰樂天將由田中將大擔綱先發投手，田中將大赴美發展7年後，今年回到老東家效力，即使球速不如年輕時剛猛，但憑著著豐富的投球經驗仍可以在投手丘上大殺四方，本季自責分率2.82、WHIP 0.97是樂天陣中最可靠的先發投手。軟銀至截稿前仍未公布先發對手，但輪值中最穩定馬丁尼茲(Nick Martinez)已在本週四面對羅德海洋，週六再出賽的機會極低。筆者推測會由石川柊大領銜主投，石川9月自責分率高達9.45，雖然有不錯的三振能力，但近期太容易挨轟，投球表現並不穩定。

田中將大本季面對過軟銀一場，主投7局只失一分，而石川柊大面對過樂天三場吞下兩敗，自責分率是偏高的5.40，對戰成績不甚理想。另一方面，軟銀9月客場戰績1勝4敗，復賽後客場勝率也只有25%，客場表現十分掙扎。而樂天整體戰績雖不佳，但9月主場場均得分高達6分，主場表現相當強勢，較有機會在這場投手戰中突圍而出，因此筆者推薦投注「不讓分玩法-主勝」。