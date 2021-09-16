台北市長柯文哲透露健康加碼選擇的血氧機。（黃婉婷攝）

台北市長柯文哲16日偕同悠遊卡公司推出五倍券加碼回饋，只要綁定敬老愛心卡，即可用市價1折加購血氧機、血壓機或電動牙刷。柯致詞時笑稱，防疫家電的種類是他自己親自挑的，他堅持要買血氧機的原因是，有不少長者在疫情間出現「快樂缺氧」，北市曾一晚就死4人。

柯文哲今日主持「振興選悠遊五夠大包加倍奉還」記者會，他回憶，去年疫情爆發時常看到有人在路上倒下過世，原先以為是心肌梗塞或中風，後來才知道是「快樂缺氧」，今年5月疫情爆發時，北市將確診者集中住在防疫旅館，某晚卻突然有4人過世，就是因為快樂缺氧。

柯說，他當時就決定將北市所有的血氧機全部搜刮起來，只要確診者被送進防疫旅館，每天都要量3次，若血氧低於94就要送醫院，後來接就再也沒出現住防疫旅館卻缺氧過世的個案，所以家裡買一個血氧機還不錯，沒事就自己量一量。

悠遊卡公司董事長陳亭如補充指出，過去振興方案成功創造一波銀髮經濟，長者從只會拿敬老卡搭車，到每月持卡消費人數多了2.5倍、消費金額成長3倍，相當不容易，因此本次也推出專屬銀髮族的健康加碼優惠。

陳說，前1萬名綁定的長者，可用市價1折的價格加購健康家電三選一，包括用299元超低價買到Oral-B電動牙刷組，549元獲得威創V-Trust手持式血氧機，500元取得OMRON手臂式血壓計，登記成功後，即可前往北市的燦坤3C門市選購。

悠遊卡公司指出，本次方案主打「不用抽獎、人人都有」，消費滿額即享10％至50％不等的回饋，不僅交通支出可累計消費金額，民眾也無須受到紙本券的面額限制，銅板消費也能累積，對最須振興的小店家最有幫助，且回饋金額沒有使用期限，相較紙本券消費更彈性。