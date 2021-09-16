金鐘視帝龍劭華14日被發現昏迷後，緊急送醫宣告不治，享壽68歲，不少星友聞噩耗紛紛發文悼念，女星狄鶯不僅發文哀悼，還附上自製的火辣長輩圖，遭多數網友砲轟「非常不得體」，留言要求她下架，對此，她則是製圖反擊，怒嗆「凡事問心無愧」。

狄鶯昨（15日）在臉書上傳長輩圖，寫下：「抱歉今日為前輩龍劭華哀悼1日，一路好走」，左右兩側寫著：「人生路其實很短，學會放下」，不過附上的照片卻見她胸前大開深V，呈現「下衣失蹤」引人遐想的模樣，雖然不吝嗇秀岀火辣身材，卻被多數網友認為不得體，要求她趕緊將照片撤下，不過都未見狄鶯有任何動作及回應。

稍早，狄鶯再度曬岀長輩圖，只見她穿著超短牛仔熱褲，並且露出一雙修長美腿，但胸前卻刻意用貼圖遮掩起來，接著表示：「人人理念不同，做法不同、活法也不一樣，不必刻意去改變他人，凡事問心無愧，盡其在我就好」，雖然像平常般道出一席至理名言，不難看出是在反擊網友對她的回應。

身為演藝圈美魔女的狄鶯，近來不僅迷上自製長輩圖，還會每天上傳到群組，不過此行徑讓孫安佐相當無言，只見他在Instagram限動曬出名為「孫氏企業」的家族Line群組，接著表示：「我媽現在每天都在弄這個，你們爸媽也會嗎？」語氣中透露著些許無奈。