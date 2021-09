為與捷克合作加強在後疫情時代的供應鏈韌性及企業因應能力,我國駐捷克代表處聯同捷克參議院、美國駐捷克大使館、捷克台灣商會及捷克智庫「國際事務協會」(AMO)於13日在捷克參議院辦理GCTF「全球供應鏈重組:降低遭受經濟衝擊脆弱性的策略(捷克的機會與挑戰)」(Global Supply Chains Reset: Strategies for Reducing Vulnerability to Economic Coercion﹝Opportunities and Challenges for Czech Republic﹞)研討會。這是GCTF首度移師到歐洲辦理,也是首度為捷克個別國家舉辦的GCTF活動。

外交部長吳釗燮致詞指出,GCTF自2015年成立以來,善用台灣各領域的專業及優勢,與美、日及其他理念相近國家合作,針對全球共同關切議題舉辦訓練活動,並推動將此多邊合作平台自印太地區擴展至其他區域,邀請更多夥伴參與,以因應全球挑戰。吳釗燮並代表我國政府及人民感謝韋德齊議長及所有捷克友人,在台灣抗疫最急迫時捐贈3萬劑疫苗對抗新冠肺炎。

韋德齊議長致詞強調,企業界應重新思考何謂「正確的供應鏈」,勿因短期獲利而放棄發展長期競爭策略,正確的產業供應鏈不僅能讓企業獲利,更可為國家經濟繁榮做出貢獻。由於美、日、台、捷均共享民主及自由等普世價值,捷克政府應積極推動與台、美、日合作,共同打造更加強韌、多元且具競爭力的產業供應鏈。

本次研討會分為企業及學術場次,第一場由企業代表分享對供應鏈重組的看法,以及提升供應鏈國際競爭力的實務經驗。第二場由台、美、日、捷學者討論供應鏈面臨的危機及解方,其中我國中華經濟研究院WTO及RTA中心副執行長李淳也以視訊方式與談,指出捷克位於歐洲中心點的地理優勢及其強勁製造業基礎,提供台捷共組關鍵產業的供應鏈良機。