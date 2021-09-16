終於有自購莫德納要到貨，令遲遲打不到第二劑的莫德納孤兒相當振奮。一名疑似打了第一劑莫德納的網友表示，「太神了，終於有得打了」，沒想到貼文曝光後，卻引發大批鄉民吐槽，「第二類人準備好了，哪輪得到你」。

我國自購的108萬劑莫德納將於明（17）日運抵桃園國際機場，消息一出在PTT立刻引發鄉民熱烈討論，一名網友興奮地表示，終於有108萬劑莫德納要進來了，且就在後天凌晨，「真的太神了！莫德納這不就來了嗎？終於可以打了」，希望有機會可以接種。

不過貼文曝光後，不少網友卻留言譏諷，「別傻了，哪輪得到你打啦」、「你是不是想太多，你排在第二類人後面」、「第二類人手臂都準備好了」、「先猜從一到三類開打」、「恭喜！第二類高官又可以打莫德納棒棒」、「第二類表示：太好啦」、「坐看第二劑多少人打到」、「第二類表示都我的」。

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