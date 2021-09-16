中秋節連續假期將屆，台中市自9月17日起至21日止，連續5天，針對全區易發生酒駕、超速及易肇事路段，規劃同步分區分時，取締酒後駕車暨機動測照交錯執法的勤務方式，加強執法強度與密度，藉由強力取締作為，有效防止酒後駕車及超速違規肇事案件發生，確保交通行車安全。

台中市交通警察大隊指出，今年1月至8月，酒駕肇事傷亡的人數共計100人，雖較去年同期169人，減少69人，下降40.8％，中秋節連續4天假期，國人歡慶之餘，提醒勿酒後開車，警方為宣示警察執法決心，展現「酒駕零容忍」，及酒駕為不可饒恕之行為，強力取締酒駕。

交通警察大隊大隊長陳松寅表示，酒後及超速駕車嚴重威脅國人生命財產安全，雖近年來雷厲風行加強執法取締，但肇事案件仍層出不窮，近日履有發生酒駕及超速肇事致人死亡案件，警方於中秋連續假期期間，強化勤務作為，呼籲民眾勿心存僥倖，確實遵守酒後不開車，開車不超速等原則，保障自己與他人生命財產安全，避免樂極生悲，造成無法彌補之憾事。

台中市警察局長蔡蒼柏呼籲，酒後及超速駕車行為是馬路上的不定時炸彈，影響民眾生命財產之危害甚鉅，尤其適逢中秋佳節，歡愉的聚會容易讓民眾忽略酒後及超速駕車的危險性，提醒民眾，法律無假期，為了最愛的家人，切勿抱持僥倖心態以身試法，平安度過快樂的美好假期。

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