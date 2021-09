第7屆「2021台中國際動畫影展」,即將在10月8日至13日於台中新時代凱擘影城登場。繼日前公布首波長片片單引起熱烈關注後,今(16)日再公布第二波觀摩片單。特別的是,今年影展首度與希臘知名的塞薩洛尼基動畫影展(TAF)合作交換節目片單,將選映多部來自巴爾幹半島國家的代表作品,另外還有來自全球動畫故事及影音媒材使用大異其趣的作品,均會以不同單元呈現,讓台灣觀眾在台中就能享受各國多元動畫作品、體驗全新的觀影感受。

在台中市政府新聞局及台中市影視發展基金會共同推動下,「2021台中國際動畫影展」已成為台中市城市影展特有品牌,也提升台中的國際能見度。此次也特別邀請台灣動畫專家學者共同擔任節目策劃,16日公布的片單包括「新時代療癒厭世風」、「距離之愛」、「奇異時空裡的情感作用力」及「巴爾幹世界的美麗與哀愁」等精采單元,內容涵蓋短影音創作趨勢及情感生命議題等。

台中市影視發展基金會執行長林筱淇表示,今年影展與同樣頗負盛名的希臘塞薩洛尼基動畫影展(TAF)合作交換節目片單,塞薩洛尼基和台中兩個城市都充滿著豐富的建築及文化歷史,單元中選映多部來自巴爾幹半島國家的代表作品,特別放映2020希臘塞薩洛尼基動畫影展一般組首獎《世界末日之間》(At the end of the world)和學生組首獎《去他X的意外》(Sh_t Happens)等精彩動畫短片,並特別規劃為免費放映場次,邀請市民朋友們一同探索來自希臘文化底蘊的優秀創作作品。

「奇異時空裡的情感作用力」單元中,策展人張晏榕表示,本屆影展以動畫呈現世界各地歷史文化觀點,還有對未來的想像,也展現動畫故事與影音媒材,在時空與情感的非凡想像和強烈張力。其中《狂熱小鎮》(Congregation)透過夜店和日常的對比,描繪人們對於匯聚的強烈渴望;《月光光心灰灰》(People in Motion)則是1989年曾榮獲奧斯卡最佳動畫短片的德國勞恩斯特恩兄弟(Lauenstein),以停格技術和類似的架空世界設定闡述人性的貪婪爭奪。

以停格技術和架空世界來闡述人性的貪婪爭奪的《月光光心灰灰》將於台灣首映。

「新時代療癒厭世風」單元,則由動畫與紀錄片雙棲的導演馮偉中策劃,以時下年輕人喜愛錄製的網路短影片為發想。其中瑞典動畫導演安德烈亞斯萬納施泰特,結合藝術與循環動作的謎之滿足系列(Oddly Satisfying series),以單一物體的固定節奏搭配完美的運動線條,再配以充滿少女時尚感配色,完美回應單元主題既療癒又厭世;另外以《不安之身》(Anxious Body)入圍坎城影展的日本導演水尻自子作品將在台灣首映,整個單元反映現今手機與網路充斥的生活,療癒系影片成為「厭」世代的人們的良方。

《不安之身》作品以生活動作所匯集成一段段日常引人焦躁卻療癒的細微動作。

曾獲德國德勒斯登短片影展「國際評審團特別推薦獎」及台北電影節「最佳動畫獎」的導演林青萱,則策劃此次「發現新視角:距離之愛」觀摩單元。選映各種不同敘事手法與表現媒材的動畫短片,講述生活中忽遠忽近的情感及生命距離。節目內容包含曾獲「廣島動畫影展評審團特別獎」、「德勒斯登電影節最佳動畫短片」及「KROK動畫影展特別提及」的《脊與脊之愛》(Backbone tale),描述背脊彎曲的男子和頭僅能上仰的女子,在城市中尋找真愛故事;以及透過實驗技法在塗有凡士林的玻璃板上,描繪擺動的鐘擺,巧妙運用停格動畫的形式探索萬物的因與果的《彈珠鐘擺》(Marbles)。

《脊與脊之愛》描述背脊彎曲的男子和頭僅能上仰的女子,在城市中尋找真愛故事。

「2021台中國際動畫影展」將於10月8日至13日在新時代凱擘影城舉行,放映多部屢獲國際獎項肯定的動畫作品,更將在9月25日率先辦理「TIAF戶外大影院」活動開跑暖身,於圓滿戶外劇場及文心森林公園展開影展選片指南及動畫體驗活動,現場將有精美小禮物要送給影迷,請勿錯過!

影展活動期間會全面配合中央流行疫情指揮中心滾動式調整防疫措施,也請民眾配合於入場前測量體溫、實名制登記,另外影廳內全面禁止飲食並全程配戴口罩,做好防疫看電影好安心。更多精彩片單及週邊活動詳情,敬請密切鎖定「台中國際動畫影展」官方網站twtiaf.com及臉書粉絲專頁facebook.com/tiaf.taichung

另外,台中市長盧秀燕積極打造幸福宜居城市,致力打造願生樂養的城市願景,在台中深耕多年的除了台中國際動畫影展,提供親子娛樂外,另有「台中市閱讀起步走活動」今年也規劃了多元實體與線上活動,讓親子安心參與。即日起至9月30日將親子共讀照片上傳中市圖總館臉書粉專,就有機會抽中好禮。更多活動訊息,請上中市圖官網www.library.taichung.gov.tw查詢。