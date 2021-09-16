大陸官方持續緊盯煤炭價格，國家發改委16日早再次喊話，而中國煤炭工業協會、中國煤炭運銷協會也在16日向大陸重點煤炭企業發出倡議，要求主動做好煤炭穩價工作，不隨意漲價，要求企業多簽中長期合約。

中國煤炭網報導，中國煤炭工業協會、中國煤炭運銷協會已經向重點煤炭企業發出倡議稱，主動做好煤炭穩價工作，不隨意漲價，主動抵制哄抬市場價格行為，引導市場價格逐步回歸合理區間。

倡議指出，在確保安全生產的前提下，努力提升煤炭資源保障能力，提前做好今冬明春採暖季資源準備。要發揮大型企業穩定市場的表率作用，嚴格執行煤炭中長期合同制度，堅持「基準價+浮動價」價格機制。並提前準備2022年度煤炭產運需銜接工作，與下游用煤企業加強對接，簽署2022年中長期合約。

大陸國家發改委16日早也指出，要求推動煤炭中長期合同對發電供熱企業直保並全覆蓋，確保發電供熱用煤需要，守住民生用煤底線。另一方面，發電供熱企業和煤炭企業在今年已簽訂中長期合約基礎上，再簽訂一批中長期合約，將發電供熱企業中長期合約占年度用煤量的比重提高到100％。