香港女星林芊妤擁有火辣上圍和甜美臉蛋，被稱作港版瑤瑤，2014年她被拍到富少男友到殘障廁所近30分鐘，之後與前東家TVB解約，2018年她與另一名銀行業男友翟志榮閃婚並生下一兒。近年她積極經營健身頻道，搖身變成健康女神，21日她將過32歲生日，近日她失眠發文，回顧這幾年充滿意外，沒想到一個過去連自己都照顧不好的人如今也當媽當了3年，勉勵大家都是潛力無窮。

林芊妤近期上節目《晚吹-有酒今晚吹》，談到當年的「殘廁門事件」，她回憶當時經歷人生低潮，醜聞爆發後連父親都不諒解自己，爸爸還收到朋友訊息關心覺得丟臉，讓林芊妤更覺得痛心，後來她黯然與TVB和平解約，轉而發展瑜珈和瘦身事業，直到今年4月才重獲TVB接受上節目。

林芊妤近年常拍Youtube影片教大家短時間運動的妙招，去年傳出她光是Youtube廣告收入，每月就可賺進8.8萬港幣（約31萬台幣），對此林芊妤沒承認也沒否認，表示自己重質不重量，由於自己的影片是運動類短片，所以她刻意拒絕中間插入播放的廣告，「有人說我這樣做不理智，但我說過我拍片不是為了賺錢，而是為了分享，希望大家可以健康地瘦身」。

近日，林芊妤半夜突然發文說看了最近自己的專訪，沒想到這10年間變化如此大，「一個三分鐘熱度的人做了十年瑜伽，一個電腦白痴學會了剪輯影片，一個自己都照顧不好的現在已當了媽媽三年，一個極需要安全感的人開創了自己品牌，一個體弱多病的身體現在過著健康生活」，並鼓勵大家不要侷限在自己的框架，「以前我以為過了30歲，就等於結束了精彩的人生，但後來發現30後才是最精彩的開始」，最後自嘲是「半夜廢言」，粉絲回應：「好欣賞妳的勇敢」、「真的是人生指標」。