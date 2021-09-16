昇貿(3305)受惠於半導體、電動車等新產品出貨暢旺，上半年每股盈餘達2.24元，由於低軌道衛星等新產品出貨持續攀升，且公司近期再拿下電源供應器廠訂單，昇貿預估，第4季可望維持成長趨勢，下半年獲利會比上半年好，全年獲利將創下歷年新高，明年業績亦樂觀期待。

昇貿近幾年致力優化產品組合，包括：半導體產業高階封裝製程用錫膏、電動車、網通、綠能、甚至是Mini LED等多項新領域，昇貿都順利通過客戶認證並拿下訂單，最夯的低軌道衛星，公司更是在去年就躋身星鏈計畫，成為Space X獨家認證指定採用高階錫膏供應商，今年下半年再拿下電源供應器廠訂單，隨著新產品佈局全面進入收割期，昇貿業績展現強勁成長力道。

昇貿表示，應用於Speace X基地台的錫膏產品必須具高可靠性，耐高溫高溼，目前公司為獨家認證指定採用高階錫膏供應商，隨著客戶積極拓展業務，可望成為推升公司未來營運新動能。

半導體及電動車等新產品挹注，昇貿上半年稅後盈餘為2.66億元，年增4.48倍，每股盈餘為2.24元，8月合併營收攀升至7.1億元，創下單月歷史新高，累計前8月合併營收為49.04億元，年成長59.01%。

昇貿表示，目前客戶訂單很樂觀，第4季可望維持成長趨勢，下半年獲利會比上半年好，全年獲利將創下歷年新高，明年業績亦樂觀期待。