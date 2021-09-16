儘管隔夜美股三大指數同步反彈，但周四香港股市表現乏力，恆生指數以微升0.04%開出後，目前下跌0.8%，報24832.92點。國企股目前跌0.76%，報8868.49點。

恆生科技股跌0.8%，主要成份股漲跌互見，騰訊小跌0.2%，快手漲1.88%，小米、瑞聲和舜宇跌逾1%，美團漲1.3%，嗶哩嗶哩跌2%，百度漲2%，阿里巴巴跌1.4%，網易漲3.26%。

標普將中國恆大的信評調降至CC，稱該公司的流動性似乎已經枯竭。恆大重挫7%，大陸地產股持續探底，融創跌6.7%，碧桂園跌近5%，碧桂園服務跌7%，在藍籌股中表現最差。

澳門政府宣布將加強監管博奕業，相關股延續前一日的跌勢。金沙中國周三崩跌32%，周四早盤再跌逾5%，永利亦下跌5%，不過銀娛反彈上漲3%。

美國原油庫存跌幅超出預期，國際原油價格連漲第4天，受此提振，「三桶油」同步走高，油服股的漲勢更勝一籌。中石油漲1.9%，中海油漲1.3%，中石化漲0.5%。華油能源飆漲18%，安東油服漲3.8%，中海油服漲1.2%，海隆漲近4%，百勤油服漲15%，宏華漲逾8%。