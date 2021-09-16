半導體製造商格羅方德(GlobalFoundries)與高通技術公司旗下子公司高通全球貿易最新宣布，將延續其成功的射頻合作計畫，推出實現5G數千兆位元速度的無線射頻前端(RFFE)產品，具纖薄外型，能提供高速蜂巢式連網速率、出色的網路覆蓋範圍與傑出的功耗效率，滿足使用者對最新一代支援5G網路產品的期望。

格羅方德資深副總裁暨行動與無線基礎設施策略業務部門總經理Bami Bastani博士表示，格羅方德與高通技術公司合作密切，包括藉由6 GHz以下頻段，使5G網路於日常生活更為普及，並利用尖端毫米波技術將5G網路推升至全新境界，達到前所未見的數據傳輸速率，並持續為智慧型手機、電腦、汽車與網路存取點以及許多其他支援5G連網的產品盡可能提供最長的電池壽命。

高通資深副總裁暨德國射頻前端GmbH部門總經理Christian Block表示，隨著5G市場對射頻前端產品的需求成長加速，功能強大且低功耗的半導體解決方案至關重要。格羅方德於無線射頻專用、功能豐富的晶圓代工解決方案上位居領先地位，高通與格羅方德合作將能確保我們推出的尖端5G產品能滿足高效能要求。