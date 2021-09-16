被喻為「性感小野馬」的南韓人氣女星泫雅，近日與男友DAWN合體推出迷你專輯《1+1=1》，受到粉絲熱烈討論，人氣也再度暴漲。而一向寵粉的泫雅，日前也與DAWN一同開啟直播與粉絲們互動，沒想到當1名粉絲問到疫苗問題時，泫雅竟罕見動怒了。

泫雅與DAWN於9月9日公開專輯單曲《PING PONG》MV後，立即受到海內外粉絲的歡迎，不僅MV在短短幾天便突破800萬觀看人次，也一舉登上各大音樂平台的下載排行榜前幾名，網路上甚至掀起MV舞蹈的挑戰活動，成功引起話題。

兩人為了替新專輯宣傳，也開啟直播與粉絲們聊天、互動，並分享他們即將的行程。1名鐵粉與泫雅連線時分享道，自己即將要去打疫苗了，泫雅便叮囑她「要休息2天才行」，粉絲了解疫苗的注意事項後無奈表示「那我就不能喝酒了」，讓泫雅一聽到立刻變臉，忍不住對著鏡頭向粉絲訓話「妳在開玩笑嗎？」，並伸手作勢打螢幕，粉絲趕緊解釋「因為剛好跟朋友約好了要見面」，泫雅則再度強調「不行！」，而兩人逗趣的互動也被網友截取了下來，並在網路上瘋傳。

網友看到泫雅溫暖又可愛的舉動，紛紛大讚「泫雅真的是偶像最佳典範」、「女神的觀念太好了」、「這才是藝人該有的樣子」、「這粉絲也真是的，都要打疫苗了還喝什麼酒」、「就不能乖乖待在家防疫嗎？我是泫雅聽到也會生氣」。