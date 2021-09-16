高雄氣爆定讞 陳其邁遺憾管線使用沒人受追究 11:452021/09/16 中時 曹明正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄巿長陳其邁16日受訪。（曹明正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄氣爆刑事三審定讞，高雄巿長陳其邁16日表示，尊重司法判決，巿政顧問趙建喬也在第一時間請辭獲准。但有關管線的使用跟維護，並沒有人在這部分受到追究表示遺憾。 陳其邁說，判決主要是針對21年前工程驗收疏失責任的釐清，高巿府充分尊重，對於未來民事訴訟，巿府會在二審期間，希望法院釐清整個賠償責任。 死800多人 柯嗆就是跟陳時中有關 聞積起舞 高雄再現搶地熱潮 #陳其邁 #遺憾 #管線 #釐清 #追究 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 被問莫德納混高端陳時中回12字 鄉民：世界果然跟不上台灣 00:062021/09/16 生活 5高顏值女星演過絕世美人貂蟬 最美不是佟麗婭只有她演成仙女 10:162021/09/16 娛樂 秦舒培靠3招收服浪子陳冠希 他甘願定下來卻不娶原因曝光 11:072021/09/16 娛樂 龍劭華高雄拍片驟逝 陳其邁：大家會永遠懷念他 17:342021/09/15 政治 柯文哲嗆「死800人跟陳時中有關」 網一聽秒回4字 08:352021/09/16 政治 打狗英雄聯盟成軍 點名7戰將「讓陳其邁再輸一次」 20:442021/09/15 政治 陳時中新金句「不然台灣無法走在最前面」 引爆網公憤：這人瘋了 08:022021/09/16 政治 美眾議員支持駐美代表處改名 民進黨團：樂觀其成 11:512021/09/16 政治 美邀我環太軍演 藍委指推上火線 04:102021/09/16 焦點要聞 前高市祕書長趙建喬 判刑3年半 04:102021/09/16 社會新聞 華山分屍案冷血凶手否認性侵殺人 法官裁延押2月 08:562021/09/16 社會 政治熱門新聞 朱學恒送花酸謝志偉 蔡英文出手了？羅智強：真打到民進黨痛處 - 政治 108萬劑莫德納疫苗明扺台 政院曝施打計畫：間隔滿十周長者可施打 - 政治 - 工商 影》撤銷移送考紀會後 張亞中現身吐心聲：「論文門」絕對要查 - 政治 第二類才1700人打滿莫德納？她拿出「2個數字」嗆爆蘇貞昌 - 政治 莫德納混打高端？趙少康「終於搞懂民進黨」算計 怒嗆陳時中：門都沒有 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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