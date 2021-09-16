高雄氣爆刑事三審定讞，高雄巿長陳其邁16日表示，尊重司法判決，巿政顧問趙建喬也在第一時間請辭獲准。但有關管線的使用跟維護，並沒有人在這部分受到追究表示遺憾。

陳其邁說，判決主要是針對21年前工程驗收疏失責任的釐清，高巿府充分尊重，對於未來民事訴訟，巿府會在二審期間，希望法院釐清整個賠償責任。