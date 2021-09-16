美國聯邦眾議院「國會台灣連線」共同主席夏波表示，支持駐美代表處改名，AIT處長位階也應升格比照大使。民進黨立院黨團表示，樂觀其成，台美的關係可以更深化、更加強，一向是我們長久以來的主張。
民進黨團幹事長劉世芳說，夏波議員長久以來對美台關係的了解非常的深刻，如果駐美國的代表處可以更名，可以正名變成台灣代表處，夏波議員占了非常重要的發言的地位。
她強調，如果台灣代表處可以更名的話，那表示駐台灣的AIT的代表處也更上一層樓，民進黨立院黨團的立場，樂觀其成。
美國聯邦眾議院「國會台灣連線」共同主席夏波表示，支持駐美代表處改名，AIT處長位階也應升格比照大使。民進黨立院黨團表示，樂觀其成，台美的關係可以更深化、更加強，一向是我們長久以來的主張。
民進黨團幹事長劉世芳說，夏波議員長久以來對美台關係的了解非常的深刻，如果駐美國的代表處可以更名，可以正名變成台灣代表處，夏波議員占了非常重要的發言的地位。
她強調，如果台灣代表處可以更名的話，那表示駐台灣的AIT的代表處也更上一層樓，民進黨立院黨團的立場，樂觀其成。
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