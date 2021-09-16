下周二就是中秋節！氣象局課長林秉煜今分析中秋連假的天氣，指出明、後2天恐有局部大雨，下周日（19日）起連4天隨著太平洋高壓增強，午後降雨範圍縮小，山區與中南部可能降雨。至於颱風「電母」何時會生成？他則透露，下周到本月底南海和菲律賓東邊海面都很適合熱帶系統發展，不排除有颱風生成，但目前看起來行經南海的機會較高，對台灣的影響較小。

氣象局課長林秉煜表示，近日的天氣型態偏夏季，都是上午多雲到晴，下午留意午後雷陣雨。明後兩天午後雷雨範圍擴大，西半部、宜蘭、花東都有雨，可能出現局部大雨；周日至下周三隨著太平洋高壓強，午後降雨範圍縮小，各地山區、中南部可能降雨。受到東南風影響，下周二、三台東有局部降雨。

林秉煜指出，下周至9月底這段期間，在南海到菲律賓東邊海面都是適合熱帶系統發展的環境，預估大概從下周至月底，可能都不排除有颱風生成。根據目前的資料來看，這個熱帶系統以行經南海的機會比較高，中秋連假的天氣穩定，要留意午後雷陣雨。

氣象專家彭啟明表示，菲律賓東方及南海的海面上仍有熱帶雲簇發展，也有低壓發展趨勢，預期在周日或到下周假期期間有颱風成長可能，但以目前高壓的位置及趨勢，縱使連假期間有颱風，對台灣也沒有直接影響，大家不必過度擔心。

彭啟明指出，璨樹颱風過去幾天都在長江口外的東海滯留，目前距離上海約400至500公里，過去幾天很幸運並未登陸，只在外海打轉，主要原因是位於兩個高壓中間的鞍型場內，缺乏導引氣流，今天開始逐步往日本移動，周五將登陸日本西部，但目前已減弱為輕度颱風，也有轉化為溫帶氣旋的機會。