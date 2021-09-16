萬和宮信眾子女獎學金今天開始受理請，相當踴躍（萬和宮提供）

媽祖有愛、嘉惠學子！萬和宮信眾子女109學年度獎學金，今天開始受理，一樓辦公室格外熱鬧，不少家長趕在第一天替子女完成申請手續；稱讚說：「萬和宮的獎學金很有意義!」萬和宮的獎助學金合計兩項，一為持續44年的信眾子女獎學金，二為設籍並居住南屯區，就讀大學、碩士及博士班班家境清寒助學金。

萬和宮董事長蕭清杰說，信眾子女獎學金16日起至30日受理申請。第一天即有不少家長，拿著子女的成績單及獎學金申請書表，到一樓事務所完成申請手續，爭取好采頭；申請獎學金的信眾，整天絡繹於不絕，辦公室也格外熱鬧。

蕭清杰特到場關心作業流程，預祝大家順利領到獎學金。他說，能夠獲得萬和宮獎學金的青年學子，都很優秀。完成申請手續的一些家長說，萬和宮的獎學金很有激勵作用，他們的孩子很認真念書，就是想領取獎學金；民國107年新增的萬和宮獎助學金，則從10月1日至10月15日受理申請。

廟方指出，萬和宮兩項獎助學金的差別是信眾子女獎學金適用對象為各地的國中、高中及大專院校學子，獎助學金則限制設籍並居住南屯區，就讀教育部認可之各公私立大專院校大學部、碩士班及博士班在學優秀清寒學生，一戶以一名為限。

信眾子女的資格認定為：就讀國中以上學校，符合下列資格之一者，得申請信眾子女獎學金：凡萬和宮信眾及其子女，於民國109年及110年（國曆3月10日以前），連續兩年在萬和宮均有安奉福斗（全家），以及點光明燈（學生及其父母）或點文昌燈（學生）者。

申請信眾子女獎學金，學年成績國中85分以上、高中職83分以上、大專院校84分以上。獎助學金則僅為學業成績平均70分以上（含）即可。獎助學金，大學部每名1萬元、碩士班1萬5千元、博士班2萬元，與信眾子女獎學金的國中每名3千元、高中4千元、大專院校5千元有別。

廟方強調，萬和宮信眾子女獎學金，從66學年度創立，當年有203人次獲獎，總計88，800元，隨著信眾日增及激勵，得獎人數逐年增加。去年即108學年度，依舊有1333人合計領取584萬6500元。