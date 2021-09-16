在台中市忘憂谷觀音禪寺、中華萬宗法音宣流學會等道場擔任住持的女子李貴富，因見未婚的劉姓高中同學收入頗豐、且獨力照顧患病的父母，竟利用其孝心，謊稱「身上留太多錢會讓父母身體不好」，藉此共詐取劉女2311萬多元，一審依詐欺罪判李女2年刑期，二審法官則認為金額計算有問題，改判她1年8月，全案確定。

判決指出，李貴富擔任道場住持且對外自稱是「法王宗主」，信徒則以「吉祥」稱呼她。她於2006、2007年間與高中同學劉女重逢，得知劉經營幼兒園、收入頗豐且單身，獨自與高齡、罹病的父母同住，竟利用劉女照顧生病父親的孝心、以及相信她具有神通的信念，榨取劉女財物。

李女告訴劉女，因為劉的命格特殊，身上不能有太多錢，否則不但父母身體會不好，且父母會很快離世、日後還會下地獄，藉以要劉將錢交給她保管，劉女因而陷於錯誤，從2007年4月開始至2014年2月間，陸續匯款至李女提供的帳戶，秀總計達3631萬多元，扣除劉女期間要求償還的1319萬，總計李詐騙得手2311多萬。

之後劉女要求李償還款項，卻都遭李女藉故拖延，劉女才知遭騙並提告，但李女出庭時否認詐騙劉女金錢，她辯稱，是劉的父親在世時要給她錢，還交代這些錢不能讓劉女獨得，必須分給劉的兄弟姊妹。

法官認為，李女對劉女宣稱自己有神通、通靈能力，甚至可以幫劉的父母延壽，雖屬於個人信仰，但若涉及財務移轉，則不能單純視為宗教信仰；且李女以劉的父母身體為由、藉以包裝她的不法行為，詐騙劉女鉅額款項且至開庭都未全部償還，一審判李2年刑期並沒收犯罪所得。

二審法官則認為李女利用劉女對父母的孝心詐騙款項，但一審認定的款項數額有問題，撤銷原判決，改判李1年8月。