星宇航空慶祝23日將開航的新加坡航線，邀請新加坡旅遊局及知名在地餐飲品牌線上「味」出國，陸續於社群平台貼文分享新加坡美食如辣炒螃蟹、肉骨茶及咖椰吐司等引起熱烈回應。

星宇航空表示，希望透過各式美食喚起大眾對新加坡的美好旅遊回憶，相約疫情後搭乘星宇航空到獅城大快朵頤！自23日起，每週二、四飛航桃園-新加坡航線，10月起增為每週二、四、六飛航。

本次星國風味袋活動網羅新加坡各大知名品牌，如名店珍寶海鮮JUMBO Seafood螃蟹料理用醬包、頂級茶品TWG手工棉茶包禮盒、台灣大食代餐飲旗下松發肉骨茶SONG FA Bak Kut Teh兌換券及TOAST BOX土司工坊海南椰子蜂蜜抹醬、精品級洋芋片Aroma Truffle的黑松露爆米花等，還有新加坡旅遊局提供萌小獅Merli紀念禮品組。即日起凡至星宇航空Facebook粉絲專頁置頂貼文留言處，貼上最想念的新加坡旅遊回憶及美食照片，即有機會獲得星國風味袋，搶先邀請大眾線上登機出發星國「味」旅行。

星宇航空目前以A321neo機隊飛航澳門、檳城、曼谷、東京、大阪、吉隆坡、胡志明市、馬尼拉等八個航點。