今天在大聯盟場上天使以3：2戰勝白襪，此戰日籍「二刀流」大谷翔平表現不佳，總計5打數沒有安打吞下2次三振，打擊率下滑到.254，另外他本季44支全壘打數也被皇家鐵捕裴瑞茲(Salvador Perez)追平，目前都落後藍鳥強打小葛瑞洛(Vladimir Guerrero Jr.)的45轟。
不過單看最近幾場表現仍無法否定大谷翔平本季驚人成就，今天稍早「時代雜誌」公佈2021年百大影響力人物名單，大谷翔平就在其中，在傳奇球星羅德里格茲(Alex Rodriguez)撰寫的介紹詞中表示，大谷翔平就是現代貝比魯斯(Babe Ruth)。
單看本季表現，大谷翔平確實成為大聯盟最火燙人物之一，不過要入選時代百大人物仍有難度，可見他影響力已超乎我們所想，另外A-Rod也在文中寫出大谷翔平為何能入選的原因，他說：「他是現代貝比魯斯，而就算是貝比魯斯，也沒做到單季20盜、40轟還投出超快球速，只有大谷可以。」
A-Rod另外還給出超高評價，他說：「他有哈波(Bryce Harper)的力量，投球如薛爾瑟(Max Scherzer)，快如騰納(Trea Turner)。大谷翔平是今年觀賽一大樂趣，我就是他的大粉絲，等不及看到他如何打完這個球季。」能受到傳奇球星如此高的評價真的不簡單。」
大谷翔平目前在打擊跟投球方面都表現出色，甚至能夠盜壘、上場守備，確實如A-Rod所言，今年他在484個打數能擊出123支安打、44支全壘打，為球隊貢獻94分，另外還有23次的盜壘成功。投球部份出賽21場累積9勝2敗，115局能送出136次三振，自責分率3.36。
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