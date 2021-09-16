今天在大聯盟場上天使以3：2戰勝白襪，此戰日籍「二刀流」大谷翔平表現不佳，總計5打數沒有安打吞下2次三振，打擊率下滑到.254，另外他本季44支全壘打數也被皇家鐵捕裴瑞茲(Salvador Perez)追平，目前都落後藍鳥強打小葛瑞洛(Vladimir Guerrero Jr.)的45轟。

"Shohei Ohtani is having an extraordinary season one like we have never seen before. His skill on the mound coupled with his dominance at the plate is unparalleled throughout the major leagues" writes @AROD #TIME100 https://t.co/8rZ59GouzW — TIME (@TIME) September 15 2021

不過單看最近幾場表現仍無法否定大谷翔平本季驚人成就，今天稍早「時代雜誌」公佈2021年百大影響力人物名單，大谷翔平就在其中，在傳奇球星羅德里格茲(Alex Rodriguez)撰寫的介紹詞中表示，大谷翔平就是現代貝比魯斯(Babe Ruth)。

單看本季表現，大谷翔平確實成為大聯盟最火燙人物之一，不過要入選時代百大人物仍有難度，可見他影響力已超乎我們所想，另外A-Rod也在文中寫出大谷翔平為何能入選的原因，他說：「他是現代貝比魯斯，而就算是貝比魯斯，也沒做到單季20盜、40轟還投出超快球速，只有大谷可以。」

A-Rod另外還給出超高評價，他說：「他有哈波(Bryce Harper)的力量，投球如薛爾瑟(Max Scherzer)，快如騰納(Trea Turner)。大谷翔平是今年觀賽一大樂趣，我就是他的大粉絲，等不及看到他如何打完這個球季。」能受到傳奇球星如此高的評價真的不簡單。」

大谷翔平目前在打擊跟投球方面都表現出色，甚至能夠盜壘、上場守備，確實如A-Rod所言，今年他在484個打數能擊出123支安打、44支全壘打，為球隊貢獻94分，另外還有23次的盜壘成功。投球部份出賽21場累積9勝2敗，115局能送出136次三振，自責分率3.36。