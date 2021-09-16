港府的科學委員會及專家顧問團建議，香港12至17歲青少年只需接種一劑BNT疫苗，主因是香港出現心肌炎機率比美國高。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆表示，有關決定是平衡疫苗好處及風險。

劉宇隆今在電台節目表示，6月時曾審視其他國家，包括美國，認為發生心肌炎的概率不太高，在高風險群組，每2萬至3萬人才有1例，但香港疫苗接種計劃於6月中開放予12至17歲的青少年打針的3個月內，發現12至17歲群組接種後，出現心肌炎及心包炎的機率偏高，每幾千名接種青年，即有1例，機率比美國高。不過他強調，個案的症狀較輕微，一般住院5至6天就可痊癒，兒童醫院已成立特別門診跟進個案。

劉宇隆又指，8成出現心肌炎的個案均在接種第二劑疫苗後發生，所以只打一劑可大幅減低風險。不過，他強調，接種安排應留有彈性，若青年需要到外國升學，便可接種第二劑。他補充，若政府考慮恢復面授課安排，亦可視只接種一劑疫苗的學生為完成接種。

對於青年接種mRNA疫苗後出現心肌炎的原因，劉宇隆說，有很多不同解說，其中一個較合理的說法是現行劑量對青少年來說偏高。至於個案中以男生佔8成、女生佔2成的現象，暫時無法解釋。

劉宇隆透露，科學委員會曾討論延長接種兩劑疫苗之間的時間，或將一劑的劑量分兩次打，但由於涉及更改藥廠指示，要交由政府及其他委員會審視。

由於兩個專家委員建議青少年只需打一劑BNT，衛生署表示，今日起，若12至17歲青少年已預約接種第二劑BNT疫苗，可於網路上取消預約。如果有特別需要而選擇繼續接種第二劑疫苗，並按預約到達社區疫苗接種中心，在場醫護人員將會向他們及其監護人講解有關的建議和相關風險，以便他們作出合適決定。