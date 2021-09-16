振興五倍券9月22日開始數位綁定，經濟部在臉書上大力宣傳前400萬名綁定數位券，免抽籤，直接加碼送500元好食券，引來網友熱烈留言，網友也藉機提問，有網友詢問「人在國外可以登記領五倍券嗎？」，經濟部中小企業處表示，如果出境2年以上，將不符合領取資格，但只要未超過2年，都可以領取，即使人在國外也可以數位綁定的方式領取。

多位網友在經濟部臉書留言詢問「請問人在國外可以登記領五倍券嗎？」，有熱心網友留言認為數位應該可以，只要連得上網，券在台灣使用，經詢問經濟部中小企業處官員表示，依照去年辦理消費券的經驗，如果出境超過2年以上，因戶政機關會將戶籍遷出，在台灣就無戶籍，將不符合領取資格，民眾必須回國辦理戶籍遷入登記，即可符合資格。不過，由於疫情考量，這部分是否放寬，將在9月22日確定。

至於在國外工作或念書的家人如果出境不滿2年，均可領取振興五倍券，官員表示，可以在海外直接上線數位綁定，在國內的電商平台消費，使用上都沒問題，也可以跟家人一起綁定，如果要領取紙本五倍券，則需以人在國外家人的健保卡預約領取。

為方便民眾及店家更了解即將上路的振興五倍券，以及各部會加碼券，振興五倍券官網(5000.gov.tw)15日已正式上線，數位綁定部分，民眾可就行動支付、電子票證或信用卡擇一綁定，共同綁定含主綁人最多限5人，可至官網或超商事務機操作，需準備共同綁定人健保卡或透過健保快易通進行認證；個人數位綁定期間自9月22日至111年4月30日止，經綁定後不得變更；共同綁定期間，自9月22日至10月1日止，允許共同綁定人新增或退出，10月2日至10月6日中午12時前僅允許共同綁定人退出。

紙本領取共有3種方式，民眾可選擇至官網或超商事務機預訂，官網預訂需使用讀卡機讀取健保卡或用健保快易通APP產生驗證碼做身分驗證後進行線上登記，超商預訂則需攜帶健保卡至超商事務機進行預訂，且可選擇於超商(市)及藥妝店門市領取，也可自10月4日起至中華郵政網站(www.post.gov.tw)或以電話預約(0800-700-199)，10月12日起可至所選擇的郵局領取。