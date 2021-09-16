改良日本版型（右），新北版防災頭套（左）更符合人體工學並保護頭肩頸。（陳慰慈攝）

新北市今年編列370萬元經費，採購防災頭套贈送小一新生，有別於以往沿用日本版頭套版型，教育局參考師生的實際使用心得，研發專屬新北學童的防災頭套，除防災，還具靠墊、午睡枕等共6大功能使用性，並已於17日國家防災日發放約3萬5000個頭套給今年小一新生。

為維護學童安全，新北市自2016年起，每年編列經費採購防災頭套贈送小一新生，新北市副市長陳純敬表示，921大地震後，中央就把921訂做國家防災日，加強地震防災觀念，台灣地理位置除地震外還有颱風，尤其最近氣候變遷還有暴雨，他認為從教育做起從小灌輸防災觀念非常好，長大就會遵守。

教育局表示，今年有別於以往套用日本頭套版型，研發專屬新北學童防災頭套獨特設計，符合人體工學讓小朋友戴上頭套疏散時，能夠貼合頭型，戴著不會遮住視線，也不會因為大動作而移位，更能確實達到保護頭頸部功用，寫著小朋友名字的名牌也縫在頭套外，不管小朋友有無受到傷害，都可以很快知道名字，頭套可從小一用到小六。

此外，專屬設計的防災頭套除要求材質舒爽保濕、透氣抗靜電外，也強調多功能使用的實用性，坐著時能夠當成是靠墊或坐墊；午休時變身成頸枕或午睡枕；冬天時還能夠當作是暖手枕，讓每位小朋友不僅戴得安心，也用得開心。

教育局表示，在17日國家防災日前夕，為協助各校掌握防災演練的重點及要領，這次改變以往辦理實體示範觀摩演練形式，以線上研習方式辦理。擔任本次防災講師的北大國小校長劉文章校長表示，透過Hiteach互動教學軟體，現場4位學生以及線上400位防災管理老師，將手機或平板連接至Web IRS網站，就能加入雲端教室進行防災知識互動問答，還能立即了解師生對於防災知識的熟稔程度。