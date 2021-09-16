中油今日與台積電簽署「天然氣碳中和計畫合作意向書(MOU)」，未來將提供符合碳中和產品認證的天然氣給台積電使用。藉此彰顯雙方對「ESG」(環境保護、社會責任、公司治理)及2050淨零碳排議題重視。

MOU簽署儀式上午於中油大樓舉行，由中油代董事長李順欽和台積電資深副總林錦坤共同簽署，經濟部部長王美花出席見證。

林錦坤指出，台積電長期致力推動綠色製造，除了積極採用再生能源，今年初也向中油提出使用碳中和商品的需求。採用符合碳中和產品查證之天然氣，不僅是台積電實踐淨零排放目標重要的一環，也期許發揮綠色影響力，帶動產業共同邁向永續供應鏈。

中油表示，依行政院環境保護署「碳中和實施與宣告指引」暨「國際碳中和實施標準(PAS2060)」，經由盤查（量化碳排放）、減量（進行減碳作為）、抵換（以碳權抵換無法減少碳排放）三步驟，並委由第三方公證公司認證，提供符合碳中和標準之天然氣，期許未來和台積電能有更多合作機會。