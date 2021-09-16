中秋節家戶團圓購買應節食品，台中市霧峰警分局結合霧峰社區發展協會聯誼會會長陳裕承及亞倫獅子會會長杞國華，贈慰問品予關懷轄內獨老及家境貧困清寒的家庭，有些民眾拿到白米、生活用品及泡麵等關懷物資後頻頻道謝，感受中秋佳節溫暖。

霧峰警分局指出，萬豐派出所結合轄內地方慈善團體，主動關懷轄內居民，發揮「人溺己溺，人飢己飢」的精神，並將生活所需的物品親送至民眾手上，讓生活堪憂或家境貧困亟需協助的民眾，即時獲得足夠的關懷物資，警方以同理心關懷弱勢，主動伸援關懷民眾，在中秋節將屆之際注入ㄧ股關懷的暖流。

霧峰警分局長李建興表示，中秋佳節期間，警察除持續強化轄內治安平穩、維持交通順暢外，讓民眾安心及回應民眾需求之同理心與熱忱也是重點工作之一。對轄內獨居老人及家境貧困清寒的家庭，給予更多關懷，結合警政、社福單位及地方慈善團體等聯繫網絡，適時、適當、適切伸出援手，除讓民眾感受到臺中市是一個「智慧警政，守護安全」的宜居城市，也建立警民一家親的良好形象。